Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı ve söz yazarı Nev’in bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki sanatçının bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğü belirtildi.

AYTAÇ BUDAK SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Nev’in sağlık durumuyla ilgili müzisyen arkadaşı Aytaç Budak’tan açıklama geldi. Budak, sanatçının yoğun bakımda olduğunu doğrularken sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Merhabalar. Nev bey yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşacak. Dualarımız güzel niyetlerimiz onunla olsun. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan.”

NEV’İN BİLİNCİ AÇIK

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Nev’in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Sanatçının tedavisinin doktorların gözetiminde sürdüğü belirtildi.

Yakınları ve sevenleri, sağlık durumunun daha da iyiye gitmesi için güzel dileklerini paylaşırken Nev’in tedavi sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi.