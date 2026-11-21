İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2026-2027 futbol sezonunda takımın teknik direktörlük görevini Nevide Çiçek’in üstleneceği belirtildi.

"HAZIRIZ BAŞLIYORUZ"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevide Çiçek ise yeni sezon için duyduğu heyecanı dile getirdi.

Çiçek, yaptığı paylaşımda, "Yeni bir sayfa, yeni bir heyecan, aynı tutku!" ifadelerini kullanarak kendisine duyulan güven nedeniyle kulüp yönetimine teşekkür etti.

Yeni sezonda sahada mücadele eden, pes etmeyen ve iz bırakan bir takım oluşturmak için çalışmalara başlayacaklarını belirten Çiçek, "Hazırız, başlıyoruz!" sözleriyle yeni görevine ilişkin kararlılığını ortaya koydu.

İstanbul Gençlergücü SK ile 2026-2027 futbol sezonu için teknik direktörlük anlaşması imzalayan Nevide Çiçek’in hayat hikâyesi de merak konusu oldu. Futbola küçük yaşlarda başlayan Çiçek, spor kariyerinin yanı sıra modellik ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor.

İstanbul’da yaşayan Nevide Çiçek’in futbola ilgisi ortaokul yıllarında başladı. Okul bahçesinde erkek arkadaşlarıyla futbol oynayarak bu spora adım atan Çiçek, futbol kariyerinin ilk dönemlerini Güzeltepe Doğu Gençlik ve Spor bünyesinde geçirdi. Bir süre profesyonel olarak futbol oynayan Çiçek, yeşil sahalardaki mücadelesini farklı alanlardaki çalışmalarıyla birlikte sürdürdü.

MODELLİK KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

Futbolun yanı sıra modellik ve oyunculuğa da yönelen Nevide Çiçek, 2021 yılında Lübnan'da düzenlenen Miss Tourism Universe Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Yarışmada elde ettiği başarıyla ilk kraliçe tacını kazandı.

ULUSLARARASI GÜZELLİK YARIŞMALARINDA DERECELER ALDI

Çiçek, 2022 yılında düzenlenen The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçildi.

Uluslararası organizasyonlardaki başarısını sürdüren Çiçek, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Miss Eurasia Güzellik Yarışması'nda ise 25 ülkeden katılan yarışmacılar arasında üçüncü oldu.

FUTBOL TUTKUSUNDAN VAZGEÇMEDİ

Dizi ve film projelerinde de oyuncu olarak yer alan Nevide Çiçek, modellik ve oyunculuk çalışmalarına rağmen futboldan kopmadı.

Futbol tutkusunu teknik direktörlük kariyerine taşıyan Çiçek, İstanbul Gençlergücü SK ile anlaşarak 2026-2027 sezonunda takımın başına geçti.