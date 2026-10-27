Ankara Baro Başkanlığı’na geçen hafta seçilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Bakan Yusuf Tekin’i protesto için pankart asan iki gencin tutuklanmasını eleştirdi ve serbest bırakılmalarını istedi. Çağlayan, “Bu tutuklama, anayasal güvencelerin daha aşındırıldığının ve insan onurunu esas alan hukuk devleti ilkesinin yok sayıldığının bir göstergesi. Nevin ve Nehir serbest bırakılmalıdır. Aksi halde gençlerin yarına dair avuçlarında kalan son umudu da koruyamazsınız” dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da “Çocukların MESEM’de kölelik koşullarında çalıştırıldığı bir ülkede, bakanı istifaya çağırmak marjinalleştirilemez” diyerek öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

Arkadaşlarından destek eylemi

Tutuklanan Nehir Dizdar ve Nevin Tekin için Galatasaray Üniversitesi'nde eylem yapıldı.

Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler, Nehir ve Nevin'e destek için "Bize gelecek yoksa, sana huzur yok! Yusuf Tekin istifa!" yazılı pankartı üniversiteye astı. Öğrenciler, "Arkadaşlarımız için bir kez daha tekrarlayalım: Bize gelecek yoksa, sana huzur yok! Nehir ve Nevin derhal serbest bırakılsın!" ifadelerini kullandı.