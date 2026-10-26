Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde pankart astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Nehir Dizdar ile İstanbul Üniversitesi öğrencisi Nevin Tekin, ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki öğrenci, “Yusuf Tekin’i tehdit” suçlamasıyla tutuklandı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, pazartesi sabahı tüm dersliklerde Dizdar için bir sandalyeyi boş bıraktı. Sandalyelere, “Bu sandalye boş çünkü sıra arkadaşımız tutuklandı!” yazılı ve Dizdar’ın fotoğrafının bulunduğu posterler asıldı.

“ASIL TEHDİT ALTINDA OLAN MİLYONLARCA EMEKÇİDİR”

Kampüste yürüyüş yapan öğrenciler, ortak basın açıklamasında Yusuf Tekin’in eğitim politikalarını eleştirerek istifa çağrısını yineledi. BirGün’ün haberine göre, okullarda artan şiddete ve MESEM kapsamında çocukların ağır çalışma koşullarına mahkûm edilmesine dikkat çeken öğrenciler, baskıların kendilerini susturamayacağını belirtti. Açıklamada, öğrenci yoksulluğunun derinleştiği vurgulanarak Nehir Dizdar ve Nevin Tekin’in derhal serbest bırakılması istendi.