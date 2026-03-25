EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nevruz’un yüzyıllardır süregelen birlik ve kardeşlik ruhunun istismar edilmeye çalışıldığı vurgulanarak, kutlamalar sırasında örgüt propagandası içeren pankart ve görseller kullanan, slogan atan ve marş söyleyen kişilere yönelik 24-25 Mart tarihlerinde İstanbul, İzmir, Manisa, Siirt ve Bitlis’te eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, bu operasyonlarda 27 kişinin daha gözaltına alındığı ve yürütülen çalışmalar kapsamında toplam sayının 209’a yükseldiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nevruz’un bu topraklarda birlik ve beraberliğin önemli bir simgesi olduğuna dikkat çekerek, bu değerleri istismar etmeye çalışan provokatif girişimlere izin verilmeyeceğini belirtti. Çiftçi, Nevruz etkinlikleri çerçevesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet eden ve propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 209 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı “Terörsüz Türkiye” sürecini hedef alan bu tür girişimlere karşı gerekli karşılığın verileceğini ifade etti.