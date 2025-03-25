Şırnak'ta, nevruz etkinliğinde engelli satıcı Barış Sebzeci’nin pamuk şekerlerini satın alarak çocuklara dağıtan polis memurları Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal, konuştu. Polislerden Sinan Baydı, “Dinlensin, ayakta fazla durmasın’ istedik. Polis arkadaşlarla aramızda bir miktar para topladık. Pamuk şekerlerini satın aldık. Daha sonra alana gelen küçük çocuklara şekerleri dağıttık” dedi. Ali Talha Balbal ise “Çocuklarımızın güldüğü güzel bir Türkiye diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cizre ilçesinde 20 Mart’taki nevruz kutlamaları sırasında görevli polis memurları Ali Talha Balbal ve Sinan Baydı, alanda pamuk şeker satan özel birey Barış Sebzeci’nin ürünlerini satın alarak, alana gelen çocuklara dağıttı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memurlarını tebrik ederek, “Cizre’de düzenlenen nevruz kutlamalarında 2 polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘YAPTIĞIM DAVRANIŞTAN DOLAYI HUZURLUYUM’

Polis memurları Balbal ve Baydı, Barış Sebzeci ile Silopi Polisevi’nde bir araya geldi. Yaşananları DHA’ya anlatan polis memuru Sinan Baydı, “Nevruz etkinliği için Cizre ilçesine intikal etmiştik. Cizre’de nevruz alanında görevimizi yaparken, küçük çocukların pamuk şeker almak istediklerini gördük. Aileleri pek yanaşmıyordu. Pamuk şeker satıcısına ‘Şekerleri ver, ücretini biz veririz’ dedik. Konuşmasından özel birey olduğunu anladık. Kendi aramızda toplandık. ‘Bu arkadaşımıza yardımcı olalım’ dedik. ‘Dinlensin, ayakta fazla durmasın’ istedik. Polis arkadaşlarla aramızda bir miktar para topladık. Pamuk şekerlerini satın aldık. Daha sonra alana gelen küçük çocuklara şekerleri dağıttık. Bundan dolayı da mutlu olduk, çocuklar da mutlu oldu. Barış kardeşimiz de mutlu oldu. Yaptığım davranıştan dolayı huzurluyum” dedi.

‘ÇOCUKLAR HEPİMİZİN ÇOCUKLARI, HEPİMİZİN GELECEĞİ’

Polis memuru Ali Talha Balbal ise çocukların güldüğü güzel bir Türkiye dileyerek, “Bu spontane gelişen bir olaydı. Her zamanki gibi emniyet teşkilatı olarak görevimizin başındaydık. Vatandaşın hem güvenliğini hem de huzurunu sağlamak adına alanda bulunduğumuz esnada 2 tane küçük kardeşimizin pamuk şeker istediğini ve annelerinin alamadığını gördük. Haliyle birer ağabey, birer kardeş olarak bu duruma üzüldük. Aramızda para toplayarak, o esnada da Barış kardeşimizi gördük. Barış kardeşimiz de zaten çok özel arkadaşımız. Hem Barış kardeşimizi mutlu etmek adına hem alana gelen küçük kardeşlerimizi mutlu etmek adına böyle bir harekette bulunduk. Küçük kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesi tabii ki çok büyük bir mutluluk sebebi. Çocuklar hepimizin çocukları, hepimizin geleceği. Onların yüzündeki gülücük aslında Türkiye’nin geleceğinde gülücük anlamına geliyor. Haliyle biz Türk polisleri olarak bu gülücüğün hiç solmaması adına görevimizin başındaydık. Görevimizi de bu doğrultuda ifa etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın güldüğü güzel bir Türkiye diliyorum” diye konuştu.

‘ÇOK SEVİNDİM’

Pamuk şeker satıcısı Barış Sebzeci ise çok sevindiğini belirterek, şöyle konuştu:

- Çocuklar da sevindi, ben de sevindim. Hepimiz kardeşiz. Kürt’tür, Türk’tür, hepimiz Müslümanız. Cizre’de çok görüyoruz. Ramazan ayında belki 20 kişi böyle pamuk şeker alarak hem beni sevindiriyor hem çocukları sevindiriyor. Bir çocuğu sevindireceksin, 10 çocuk da onunla sevinecek. Bazılarının parası yok, bazılarının babaları TIR şoförlüğü yapıyor. Bazıları taksicilik yaparak geçimini sağlıyor. Eve bir ekmek parası getiriyor. Önemli olan para değil, insanlık.