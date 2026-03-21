Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı. Nevruz Parkı'nda, gerçekleştirilen etkinlikte ortaya çıkan görüntüler tepki çekti. Etkinlikte terörist başı Öcalan ve 5 vatandaşımızın şehit olduğu TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerin yer aldığı pankartlar açılırken, terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliği terör örgütü PKK propagandasına dönüştü. Çeşitli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte nevruz ateşi yakıldı. Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, nevruz kutlamasına katılanlara teşekkür etti. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinen Bakırhan, silahların sustuğunu belirtti.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eş genel başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin, DEM Parti'li bazı milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞIYOR

Etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapılırken terörist başı Öcalan'a özgürlük istendi. Öte yandan etkinlikte Türkiye'de çeşitli terör saldırılarını gerçekleştiren teröristlerin yer aldığı çok sayıda pankart açıldı. Etkinlikte ortaya çıkan skandal görüntülere tepki yağdı..

ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında ortaya çıkan skandal görüntülere tepki gösterdi. Özdağ paylaşımında "Nevruz’u Mehmetçik katillerinin fotoğrafları ile kutluyor sonra “Barış” istiyoruz diyorlar. Milyonlarca şehit ve gazi yakını, Türk Milleti sizin Barış dediğiniz ihanete evet demeyecek." ifadelerini kullandı.



