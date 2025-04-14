AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Nevruz Bayramı’nın resmi bayram tatili ilan edilmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

TBMM’de konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Nevruz’un birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu dile getiren Bayram, “Bu günün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir” ifadelerini kullandı.

'NEVRUZ YENİDEN DOĞUŞTUR'

Bayram, sözlerine şöyle devam etti:

“21 Mart’ı geçirdik. 21 Mart gece gündünüz eşit olduğu bir gün ama aynı zamanda da bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı’nın da günüdür.

Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Ve bu bağlamda bende hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler barış elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak bugünü resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında bugün Meclis’ime kanun teklifi verdim.

Malumunuz 21 Mart tarihinde Nevruz kutlamalarında sayın Cumhurbaşkanımız da bu tarz açıklama yapmıştı. Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından bu günün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir.

Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum. Bütün milletvekillerimizden de destek bekliyorum. Ve başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sayın Devlet Bahçeli’ye Türk Devletler Teşkilatı’nda Aksakallı Konsey Başkanı Binalı Yıldırım Bey’e bütün parti başkanlarımıza, vekillerimize destekleri için şimdiden hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."