NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

NEVŞEHİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/58 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kayıtlarında her ne kadar Bağ olarak kayıtlı olsa da hali hazırda bağ vasfını yitirmiş haldedir. Taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, Devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım arazisidir. Üzerinde herhangi bir yapı/bina bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, %1-2 eğimli kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Kültür arazisi durumunda olup özel mülke konu olan yerlerdendir. Kuzey yönünden kadastro yoluna cephesi mevcut ve ulaşımı kolaydır. İmar planı dışındadır. Nevşehir-Çat Asfaltına 1030 m, Nevşehir-Aksaray Karayoluna 1440 m, Nevşehir Forum Alışveriş merkezine 1820 m, Nevşehir imar planındaki en son evlere 650 m kuşbakışı mesafededir.

Adresi : Cevherdudayev Mahallesi, Çömlekçi Mevkii, 814 Ada 3 Parsel Merkez/NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 11.326,23 m2 İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 23.785.083,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02571912