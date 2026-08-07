Nevşehir-Uçhisar kara yolunda seyir halinde olan Yasin P. yönetimindeki 50 AFR 339 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Tansu Kaya'ya (34) çarptı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaya'nın gece mesaisi için çalıştığı otele geldiği, yolun karşısındaki açık otoparka motosikletini bıraktıktan sonra karşıya geçmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaya'nın çevreye dağılan kişisel eşyaları ve ayakkabısı jandarma ekiplerince alındı.
Öte yandan kaza anı otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, Kaya'nın karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı görüldü.