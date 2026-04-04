Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu kapsamında Kozaklı ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. İlçede bulunan iki eğlence mekanı ile üç konaklama tesisine eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu.
Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, 33 mağdur kadın üzerinden gerçekleştirilen fuhuş faaliyetleriyle bağlantılı olarak 125 kişinin şüphelilerle iletişim ve para transferi kaydı bulunduğu saptandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.