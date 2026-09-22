Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde meydana gelen usulsüzlük iddiaları üzerine dev bir operasyona imza attı.

6 AY SÜREN FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Y.S.’nin, resmi kaydı ve geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadınları para karşılığında hastanede muayene ettiği, doğum yaptırdığı ve yasadışı şekilde estetik operasyonlar gerçekleştirdiği belirlendi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DOKTOR VE ARACILAR KISKIVRAK YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda kadın doğum uzmanı doktor Y.S., organizasyonda aracılık yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu C.M., para karşılığı estetik operasyon yaptıran Ö.K. ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

DOKTOR DÂHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan doktor Y.S., aracı C.M. ve hasta Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.