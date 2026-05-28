Nevşehir'de motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yapan microlighttaki (motorlu hafif hava aracı) pilot ve yolcu yaralandı.
Turistlere yönelik turda kullanılan microlight, Paşabağı mevkisinden kalkış yaptıktan bir süre sonra motor arızası verdi.
Göreme ve Uçhisar beldeleri arasındaki Güvercinlik Vadisi yakınına acil iniş yapan hava aracındaki pilot Şuayip Şen (53) ile yolcu Özgecan Doğan (28) yaralandı.
Haber verilmesinin ardından alana jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralı pilot ve yolcu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Firmanın Uçuş İşletme Sorumlusu Serkan Şen, gazetecilere, kazanın acil iniş sonrası microlightın arazideki bir çukura düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.