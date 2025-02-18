Nevşehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Avanos ilçesi Devebağırtan mevkisinde seyir halinde bulunan Mustafa C. idaresindeki 06 YAN 39 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Mustafa C. ile araçta yolcu konumunda bulunan Arslan E. ve Kadir D. yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile Avanos Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.