Ürgüp ilçesinde etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle saat 16.30 sıralarında Karakaya köyünde meydana geldi.

Bu sırada köy yolunda seyir halinde olan ve içinde üç kişinin bulunduğu bir otomobil, sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı.

YARDIM ELİ KURTARDI

Metrelerce sürüklenen otomobil, yol üzerindeki bir köprüye çarparak sıkıştı.

Araç içinde mahsur kalan üç kişi, çevredeki köylülerin de hızla müdahale ederek yardım eli uzatmasıyla, sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Olayda yaralanan olmazken, köprüye sıkışan otomobilde hasar meydana geldi.