Olay, Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi’nde meydana geldi. Kurşunlu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından defin için kabristana gitmek isteyen U.T. ile sürücü E.K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine U.T., aracındaki tabancayı alarak ateş açtı. Açılan ateş sırasında seken mermi kaldırımda bekleyen esnaf H.İ.’ye isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.İ., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinden ayrılan U.T. ve E.K. kabristanda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.