Olay, Esentepe Mahallesi Şafak Sokak’taki bir inşaat alanında yaşandı. İnşaata ait istinat duvarı çökerken, öndeki apartmanın bazı dairelerinin duvarları yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik şeridi oluşturarak önlem alırken, risk altındaki 3 katlı apartman ile özel bir anaokulu tahliye edildi.

Bina sakinlerinden Sabit Işık, gece büyük bir gürültüyle uyandığını belirterek, ilk anda yıldırım düştüğünü sandığını, kontrol ettiğinde ise dairesinin duvarının yıkıldığını gördüğünü söyledi. Binadakilerin büyük korku ve panik yaşadığını ifade eden Işık, “Binanın üzerimize yıkıldığını sandım ama bina değil istinat duvarıymış. Karşı komşuyla bizim duvarlarımızı yıktı. Binanın üzerimize gelmesi de her an için yakın. Şu durumda korku içindeyiz. Diğer daireler binayı boşalttı. Benim hanım engelli olduğu için gidemedik bir tarafa, oturuyoruz” dedi.

Abdullah Çıkrıkçı ise daha önce çeşitli kurumlara şikayette bulunduklarını dile getirerek, “Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandık. Baktık arkadaki duvar çökmüş. Tüm apartman sakinleri aşağıya indik. Polisler geldi. Karanlıktı, ortalık aydınlandığında her şey daha çok ortaya çıktı” diye konuştu.