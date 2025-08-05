NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Maraşlı, yapının Taşkınpaşa Külliyesi’ne bağlı bir yapı olabileceğini belirtti. Maraşlı, “Belki tekkede çorbanın kaynadığı, yemeğin yapıldığı, misafirlerin ağırlandığı bir yer. Bu tarz bir mekan olduğunu anlıyoruz. Daha önce hiçbir literatürde geçmiyor bu yapı. İlk defa gün yüzüne çıkan, saklandığı için de korunmuş bir yapı” dedi.

YAKLAŞIK 600 YILLIK

Yapının cephe süslemeleri Selçuklu ve Beylikler Dönemi mimari özelliklerini taşırken, kullanılan malzeme ve teknik dönemin izlerini barındırıyor. Uzmanlar, yapının yaklaşık 600 yıllık olduğuna dikkat çekiyor.

NEVÜ Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Alper Altın ise yapıda yoğun şekilde geometrik ve bitkisel süslemelere rastlandığını aktardı. Altın, stil kritiği sonucunda yapının Eretna dönemine ait olduğunu düşündüklerini ve Emir Taşkın tarafından yaptırılmış olabileceğini söyledi. Yapının içinde yer alan mihrabın kıble yönüne denk gelmesi, burada namaz kılındığını da ortaya koyuyor.

ODUNLAR TEMİZLENDİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yapının gün yüzüne çıkarılma süreci ise oldukça ilginç. Ürgüp Müze Müdürü’nün verdiği bilgi sonrası araştırmacıların köydeki Mehmet Ersen isimli vatandaşa ulaşmasıyla yapı incelenmeye başlandı. Araştırmacılar, içi tamamen odunla dolu olan yapıyı temizlediklerinde mihrap ve diğer mimari detaylarla karşılaştı.

Sanat tarihçileri yapının daha önce literatüre girmemiş olmasının, korunmuş kalmasının başlıca sebebi olabileceğini değerlendiriyor. İlk bakışta sade bir kayalık gibi görünen bu yapının mimari detayları, İslam mimarisinin izlerini taşıyor.

Yapının bulunduğu evin sahibi Mehmet Ersen ise, “Babamın zamanında turistler gelir ama içeri alınmazlardı. Biz burayı cami olarak biliyorduk. Buranın Taşkın Paşa’nın ilk ibadet yeri olduğunu duyduk” dedi.