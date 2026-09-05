NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NEVŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2026/364 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/364 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Her üç taşınamzın kaydında Nevşehir İl Tarım ve Orman Müd. lehine 04/02/2021 tarih ve 2445 yevmiye numaralı "Büyük Ova Koruma alanı içerisinde kalmaktadır" açaklamalı şerh ile Nevşehir Kadastro Müd. lehine tesis edilmiş 11/07/2023 tarih ve 20497 yev. numaralı "Parsel Niğde Misli Ovası Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" şerhi mevcuttur

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı K., Pelit Mevkki, 6389 Parselde kayıtlı 13.000,00 m² yüzölçümüne ait tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamsı satışa sunulmuştur. Taşınmaz kasaba merkezine kuş uçuşu 2,27 km Nevşehir il merkezine kuş uçuşu 18,00 km mesafededir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %2-3 eğime sahiptir.Taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi olmamasına rağmen komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulanabileği görülmüş ve sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir. Detaylar dosyasındadır.

Yüzölçümü: 13.000,00 m² İmar Durumu: Yok Kıymeti: 5.258.500,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı K., Pelit Mevkki, 6101 Parselde kayıtlı 4.400,00 m² yüzölçümüne aittarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamsı satışa sunulmuştur.Taşınmaz kasaba merkezine kuş uçuşu 2,33 km Nevşehir il merkezine kuş uçuşu 18,55 km mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi olmamasına rağmen komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulanabileceği görülmüş olup sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %3-4 eğime sahiptir.Detaylar dosyasındadır.

Yüzölçümü: 4.400,00 m² İmar Durumu: Yok Kıymeti: 1.188.000,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı K., Pelit Mevkki, 6275 Parselde kayıtlı 1.800,00 m² yüzölçümüne aittarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamsı satışa sunulmuştur. Taşınmaz kasaba merkezine kuş uçuşu 1,96 km Nevşehir il merkezine kuş uçuşu 18,78 km mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi olmamasına rağmen komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulanabileceği görülmüş olup sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %1-2 eğime sahiptir. Detaylar dosyasındadır.

Yüzölçümü: 1.800,00 m² İmar Durumu: Yok Kıymeti: 360.000,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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