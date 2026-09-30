Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara ve organize yapılara yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmasını tamamladı.

YUTMA YÖNTEMİYLE SOKUP KARGOYLA DAĞITTILAR

Yapılan detaylı incelemelerde; şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatını anlık mesajlaşma uygulamaları ile sosyal medya platformları üzerinden organize ettikleri saptandı. Suç örgütlerinin uyuşturucuları yurt dışından özel kuryelerin midelerine saklama (yutma) yöntemiyle Türkiye'ye soktukları ve ardından kargo yoluyla farklı illere sevk ettikleri deşifre edildi.

İHA VE DEDEKTÖR KÖPEKLERLE 36 ADRESE BASKIN

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya’da 35 şüpheliye ait 36 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi.

214 personelin görev aldığı operasyonda arama faaliyetlerine 3 insansız hava aracı (İHA) ve 3 narkotik dedektör köpeği de katıldı.

ÇOK SAYIDA DÖVİZ VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram esrar, 134,73 gram kannabinoid, çok sayıda sentetik ve uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit Türk Lirası, Avro ve İran Riyali ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki sorgu ve adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.