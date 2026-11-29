Nevşehir’de aynı mahallede bulunan 6 farklı eve ait kömürlük ve odunluklar, akşam saatlerinde çıkan yangınlarda kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınlarda kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Merkez ilçeye bağlı 350 Evler Mahallesi’ndeki kömürlük ve odunlukların, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildiği öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adreslere itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlar söndürüldü. Alevlerin sardığı depolar kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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