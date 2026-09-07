Nevşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Olay, gece 23.00 sıralarında Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde, 2’nci Sulusaray kavşağı yakınlarında yaşandı.
Mustafa A.’nın kullandığı 50 AGK 094 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Mustafa A. ile birlikte otomobilde bulunan 4 yolcu yaralandı.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, şehrin çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.