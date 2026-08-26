Nevşehir'de iki araç arasındaki çarpışma, dört çocuğun da dahil olduğu altı kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, saat 14.30 civarında Aksaray-Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Aksaray yönünde ilerleyen çekici ile traktör çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle traktör şoförü N.T. ve römorkunda bulunan 4 çocuk ile çekici şoförü Ö.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.