Yemeksepeti'nin kurucusu iş insanı Nevzat Aydın, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında oğlu Kuzey'in hayalini gerçekleştirdi.

Sabah yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre; Aydın’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki oğlu Kuzey de babası gibi futbola büyük ilgi duyuyor. Trabzonspor taraftarı olan Kuzey’in en beğendiği futbolcu ise Mısırlı yıldız Mohamed Salah.

Bülent Cankurt, Nevzat Aydın'ın Papara Park'taki VIP locasının kullanım süresini 2040 yılına uzattığını ve 100 milyon lira ödediğini, Trabzonspor Kulübü'nün ise bunun karşılığında Aydın'ın oğlu Kuzey'i Beşiktaş maçında Salah ile sahaya çıkarttığını belirtti.

''JEST SAYESİNDE AYRICALIĞI KAPMIŞ''

Cankurt'un yazısında şu ifadeleri kullandı:

''Her futbol tutkunu çocuk gibi Kuzey de hayranı olduğu Salah ile sahaya çıkmayı hayal ediyormuş. İşte Kuzey'in bu hayalini babası, Beşiktaş maçında gerçekleştirdi.

Normalde, önemli maçlarda yıldız futbolcularla el ele seremoniye katılmanın, kulüplerin belirlediği bir bedeli var.

Ancak her parayı veren de bunu yapamıyor, çok talep olduğu için hatırlı dostlarınızın olması gerekiyor. Öğrendim ki, Nevzat Aydın, hatırlı dostlardan ziyade kulübe yaptığı jest sayesinde bu ayrıcalığı kapmış.''

''100 MİLYON VERMİŞ''

''Aydın, transfer döneminde, kulübün bütçesine katı sağlamak için Trabzonspor'un stadı Papara Park'taki VIP locasının kullanım süresini 2040 yılına kadar uzatmış ve karşılığında da 100 milyon lira vermiş. Bu arada Aydın'ın locasının bir yıllık fiyatı bu sezon başında 2.5 milyon liraydı. Ne kadar fazladan para verdiğini siz hesaplayın.

İşte Aydın bu jestine kulüp de, oğlunu Beşiktaş maçında Salah ile sahaya çıkartarak karşılık vermiş. Bu maçın Kuzey'in hayatının en önemli hatırasından biri olacağına şüphe yok. Şanslı çocuk vesselam...''