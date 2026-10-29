İş insanı Nevzat Aydın'a tehdidin ardından İstanbul'da operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında WhatsApp üzerinden Yunanistan'a ait +30 ülke kodlu bir numaradan arandı. Aydın'ın şikayetinde, kendisini "Çirkinler" adlı suç örgütünün üyesi olarak tanıtan K.A. isimli kişinin kendisinden 1 milyon euro istediği ve talebin karşılanmaması durumunda çocuğunun öldürüleceği yönünde tehditte bulunduğu belirtildi. Aydın, tehditlerin oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında seremoniye çıkmasının ardından gündeme gelen haberlerle bağlantılı olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Aydın'ın şikayeti üzerine Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de iddialara ilişkin çalışma yürüttü. Bu kapsamda İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "Çirkinler" suç örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen dört şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı adreste ve kullandıkları Bulgaristan plakalı araçta yapılan aramalarda 1 adet otomatik tabanca, 1 adet kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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