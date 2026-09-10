Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Apple’ın yeni iPhone Duo’sunun ABD ve Türkiye fiyatları arasındaki farka tepki gösterdi. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fiyat farkına dikkat çekerek durumu “devlet marjı” sözleriyle eleştirdi. Aydın paylaşımında, “IPhone Duo tanıtıldı. Amerika'da $2000'lık başlangıç fiyatı olan telefonun Türkiye satış fiyatı 230.000 TL, yani an itibarıyla $4740. Yeryüzünde başka bir ülkede böyle bir 'devlet marjı' olduğunu zannetmiyorum” ifadelerini kullandı. Aydın’ın paylaşımı, Apple’ın yeni iPhone’unun Türkiye ve ABD satış fiyatları arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı.

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