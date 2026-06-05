Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinin failleri arasında yer alan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin silahla vurulduğu öğrenildi.
Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, berberde tıraş olurken Bahtiyar ve Kaya aileleri arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Kavgada Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni silahla vuruldu.
Bahtiyar ailesinin kahvehanesinin yakınlarında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada Kaya ailesinden de 4 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.