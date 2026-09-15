Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 14 Eylül’de “bilgi sahibi” sıfatıyla adliyeye gelerek ifade verdi.

Gelişmenin ardından Kurtlar Vadisi’nde “Nevzat” karakterini canlandıran oyuncu Nevzat Yakışırboy’un Osman Sınav’a ilişkin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

'FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ'

Yakışırboy, dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın o dönem FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Yakışırboy paylaşımında, "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" ve "Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez" sözlerine yer verdi.

RACİ ŞAŞMAZ DA 'TEHDİT' İDDİASINI DİLE GETİRMİŞTİ

Yakışırboy’un paylaşımında gündeme getirdiği Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılışına ilişkin Raci Şaşmaz’ın ifadesinde de dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Şaşmaz, Sınav'ın senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermek istediğini, kendisinin ise bunu sakıncalı bulduğu için kabul etmediğini söyledi.

Sınav'ın bu talebinin kabul edilmemesinin ardından kendisine gelip tehdit aldığını söylediğini aktaran Şaşmaz, Sınav'ın çocuklarının olduğunu ve diziyi bırakıp kendisine devretmek istediğini ifade etti.

Şaşmaz, Sınav'ın diziden ayrılışının bu şekilde gerçekleştiğini anlattı.