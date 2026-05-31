New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Filistin haklarına verdiği destek nedeniyle pazar günkü geleneksel İsrail Günü yürüyüşüne katılmayacağını açıkladı.

Geçmişte farklı isimlerle anılan, on yıllardır aynı tarihte düzenlenen bu geçit töreni şehrin liderleri için her zaman mutlaka katılması gereken bir etkinlik olmuştu.

Siyasile 1948 yılında İsrail'in kuruluşunu kutlamak için Beşinci Cadde'de toplanan kalabalıkların siyasi desteğini almayı çok önemserdi. Ancak Mamdani bu geleneği sürdürmemeyi seçti.

Belediye başkanlığı ofisi iki hafta önce Filistinlilerin İsrail tarafından sürgün edilmesini anan Nakba gününü anan bir video yayımlamıştı. Nakba sürecinde yaklaşık 700 bin Filistinli vatanlarından çıkartıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ KATILACAK

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Mamdani, törene katılmama gerekçesini açıkladı.

Belediye Başkanı "Seçim kampanyası döneminde de bu geçit törenine katılmayacağımı söylemiştim. İsrail hükümeti hakkındaki görüşlerimi zaten çok net bir şekilde ortaya koydum. Ben etkinliğe katılmayacak olsam da yönetimimiz haftalardır törenin tüm katılımcılar için güvenli geçmesini sağlamak adına hazırlık yapıyor" dedi.

Kentin Yahudi kökenli Emniyet Müdürü Jessica Tisch ise belediye başkanının aksine törene gururla katılacağını belirtti.

HAHAM KÜPLERE BİNDİ

Yahudi cemaati bu karardan dolayı Mamdani'yi eleştirdi. Haham Marc Schneier bu kararın Yahudi New Yorkluların yüzüne atılmış bir tokat olduğunu savundu.

Schneier Mamdani'nin kararına sert bir dille tepki göstererek "Bize bir iyilik yapın ve evinizde oturun. Size ihtiyacımız yok ve sizi orada istemiyoruz" diye sitem etti.

Schneier ayrıca belediye başkanının yayımladığı videoyu propaganda olarak nitelendirdi. Birçok Yahudi lider de videonun "o dönemde yerinden edilen Yahudilerin durumunu ve Yahudi soykırımı gerçeğini gözardı ettiğini" belirterek tepki gösterdi.

Videoda yer alan Inea Bushnaq isimli kadın ise çocukken yaşadığı sürgünü anlatarak Filistin'in yumuşak tepelerini özlediğini dile getirmişti.