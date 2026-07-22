ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD ziyareti sırasında hiçbir şekilde tutuklanmayacağını ifade etti.

Trump'ın bu açıklaması, New York Şehri Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu'nun tutuklanması yönündeki yasal yolların incelendiğini duyurmasının ardından geldi.

Trump, paylaşımında Belediye Başkanı Mamdani’nin adını doğrudan anmazken, İsrail’in İran ile olan savaştaki katkılarına değindi.

MAMDANİ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Ocak ayında göreve başlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Cumartesi günü yayınlanan bir röportajında, şehir hukuk dairesinin yasaların neye izin verdiğini aktif olarak değerlendirdiğini belirtti.

Mamdani, seçilme sürecinde de Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde polise tutuklama talimatı vereceğini dile getirmişti.

İsrail Başbakanı’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarıyla suçlandığını ve Lahey’de yargılanması gerektiğini savundu.

İSRAİL ÖFKE KUSTU

İsrail yönetimi, Mamdani’nin açıklamalarına Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yanıt vererek UCM’yi taraflı bir mahkeme, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını ise geçersiz olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamada, Mamdani’nin kendi hatalarından dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığı iddia edildi.

Lahey merkezli UCM, 2024 yılında Gazze savaşındaki iddialar nedeniyle Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Yargı yetkisini kabul etmeyen ve suçlamaları reddeden İsrail ile ABD, 2002 yılında kurulan UCM’ye üye ülkeler arasında yer almıyor.

Her yıl Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a giden Netanyahu hakkındaki bu tartışmalar sürerken, daha önce karşılıklı eleştirilerde bulunan Trump ve Mamdani, geçtiğimiz Kasım ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.