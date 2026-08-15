Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 azalarak 53.732,41 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 7.785,76 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 26.729,16 puana geriledi. ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından bugün açıklanan perakende satış verileri de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Ülkede perakende satışlar temmuzda artış beklentilerine rağmen yüzde 0,6 düşerken Ekim 2025'ten bu yana ilk azalışını kaydetti. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta 51'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Jeopolitik tarafta, Orta Doğu'da devam eden gerilim piyasalarda risk iştahını sınırlamaya devam etti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğini belirtti. Hazine Bakanı Scott Bessent de katıldığı bir televizyon yayınında, ABD'nin yakında İran'a karşı benzeri görülmemiş ekonomik tedbirleri açıklayacağını söyledi. İran ise Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Öte yandan, sosyal medya platformu Reddit'in hisseleri, şirketin 18 Ağustos'ta S&P 500 endeksine dahil edileceğinin duyurulması sonrasında günü yüzde 13'e yakın artışla tamamladı.

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