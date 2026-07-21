Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 51.916,79 puana çıktı.

​​​​​S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artarak 7.489,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 25.772,54 puana yükseldi.

Şirket bilançoları ile Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken pay piyasalarında, son dönemde satış baskısı altında kalan yarı iletken hisselerindeki toparlanmayla açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Yarı iletken şirketlerinden Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 5'in, Micron Technology ile Intel'in hisseleri yüzde 6'nın üzerinden yükseldi.

Bazı büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken, Alphabet'in yarın, Intel'in ise perşembe günü açıklayacağı finansal sonuçlar bekleniyor. Analistler, yatırımcıların özellikle söz konusu şirketlerin yapay zeka harcamalarıyla ilgili detaylara odaklanacağını belirtiyor.

Bilanço sezonunda olumlu gelen finansal sonuçlar da piyasaları desteklerken, sanayi şirketi 3M'in yıl geneline ilişkin kar tahminini yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kazandı.

Jeopolitik tarafta ise Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurması bölgedeki çatışmaların daha da genişleyebileceği endişelerini artırmış ve küresel enerji arzına yönelik risklerin artmasına neden olmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, İran'ın ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları ise diplomatik çözüme yönelik umutları artırmıştı.

Pakistan'da hükümet kaynakları da Pakistan ve Katar'ın, ABD ile İran arasında gerilimin düşürülmesi ve savaşın sonlandırılmasına yönelik görüşmelere dönülmesi için öneri ilettiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması da yatırımcıların gündemindeki gelişmeler arasında yer aldı.

Financial Times'ın haberinde, Trump'ın, şubat ayında yürürlüğe giren ve cuma günü süresi dolacak tüm ülkelere yönelik yüzde 10 oranındaki küresel gümrük vergisinin yerine bazı ülkelere yenilerini koymayı planladığı iddiasına yer verildi. Haberde, Trump'ın bu hafta içerisinde bazı ülkelere yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı öne sürüldü.

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