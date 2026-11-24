New York borsasında geçen haftaki teknoloji satışlarının ardından yeni haftanın ilk işlem gününde güçlü yükseliş yaşandı. Nvidia hisselerinin öncülük ettiği rallide Nasdaq endeksi yüzde 6,51 kazançla 24.089,56 puana ulaştı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 3,01 artarak 49.595,31 puana, S&P 500 endeksi ise yüzde 4,73 yükselişle 7.237,17 puana çıktı.

Geçen hafta Anthropic'in rekor büyüklükteki halka arzı ve Nvidia'nın güçlü bilançosuna rağmen, yapay zeka ile ilişkili sektörlerdeki yüksek harcama taahhütleri ve talebin kalıcılığına ilişkin endişeler piyasaları baskılamıştı.

HUANG YENİDEN NVIDIA'NIN BAŞINDA

Piyasaların açılışından hemen önce Nvidia Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ın yeniden üst yönetici (CEO) olarak göreve getirildiğini duyurdu. Huang, aralarında Çinli casus olduğundan şüphelenilen bir kadınla yaşadığı ilişkinin de bulunduğu evlilik dışı ilişkilerine yönelik haberlerin ardından istifa etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nvidia'nın Huang'ı CEO'luğa geri getirerek "doğru ve yerinde" bir karar aldığını belirtti.

Gelişmenin ardından Nvidia hisseleri günü yüzde 3,15 artışla tamamladı. Yükseliş yapay zeka ile ilişkili diğer şirketlerin hisselerine de yansıdı. Micron Technology yüzde 19, Advanced Micro Devices yüzde 6,9 ve CoreWeave yüzde 22,3 değer kazandı.

ZSCALER HİSSELERİ YÜZDE 17,7 ARTTI

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın rakibi Zscaler'ı yaklaşık 43,9 milyar dolar değerlemeyle bünyesine katmak üzere anlaşmaya varmasının ardından Zscaler hisseleri yüzde 17,7 yükseldi.

Bitcoin, sert satış dalgasının ardından bir miktar toparlanarak yeniden 61 bin doların üzerine çıktı. Kripto para ile ilgili hisselerde de yükseliş görüldü. Geçen hafta borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri ise yüzde 1,4 geriledi.

Bu hafta Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalar perşembe günü kapalı olacak, cuma günü ise erken kapanacak.