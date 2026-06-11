NBA Finalleri'nin dördüncü maçında New York Knicks, Madison Square Garden'da tarihi bir geri dönüşe imza attı. San Antonio Spurs'ün baştan sona üstün götürdüğü maçta Knicks son saniye sayısı ile maçı 107-106 kazandı ve seriyi 3-1'e getirdi.

İlk yarıyı 59-32 geride kapatan ve üçüncü çeyrekte farkın 29 sayıya kadar çıkmasına engel olamayan Knicks, San Antonio Spurs'ü son saniyede 107-106 mağlup ederek şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Son hücumda Jalen Brunson'ın kaçan üç sayılık isabetini tamamlayan OG Anunoby, 1.2 saniye kala adeta uçarak bulduğu tip-in basketle New York'a 107-106'lık galibiyeti getirdi.

Knicks, maçta son 9 dakikadan az bir süre kala 17 sayıyla gerideydi. Bugüne kadar, 1970-71 sezonundan beri final serilerinin normal sürelerinde son 9 dakikaya 17+ sayıyla geride olan takımlar 0-96'lık bir skora sahipti. Knicks, yaptığı geri dönüşle bu durumu 1-96'ya çevirdi.

Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, OG Anunoby 33 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Spurs'te Victor Wembanyama 24 sayı ve 13 ribaund, Dylan Harper ise 21 sayı üretti.