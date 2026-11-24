Kendi ülkesi dışında yaşayan ve genellikle iş, kariyer veya daha iyi yaşam koşulları nedeniyle yurt dışına yerleşen kişilere verilen “expat” adıyla hazırlanan 2026 şehir sıralaması açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Ras Al Khaimah listenin ilk sırasında yer alırken, Avrupa'dan beş şehir ilk 10'a girdi. Türkiye'den İstanbul ise 33 şehir arasındaki sıralamada 30'uncu oldu.

Euronews'te yer alan habere göre, küresel platform tarafından hazırlanan araştırmada, dünya genelinde yaşayan 7 bin 786 kişinin görüşleri değerlendirildi. Katılımcılara yerel halkın arkadaş canlısı olması, yaşam maliyeti, dijital hizmetlere erişim ve çalışma koşulları gibi farklı konularda sorular yöneltildi.

Ankete katılanlardan şehirleri belirlenen kategorilerde 7 üzerinden değerlendirmeleri istendi. Elde edilen yanıtlar; kişisel finans, yerleşme kolaylığı, yaşam kalitesi, expat temel ihtiyaçları ve yurt dışında çalışma başlıkları altında karşılaştırıldı.

İLK SIRADA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VAR

2026 yılında expatlar için dünyanın en iyi şehri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Ras Al Khaimah oldu. Şehir, yerleşme kolaylığı, yurt dışında çalışma ve expat temel ihtiyaçları kategorilerinde ilk sırayı aldı. Kişisel finans alanında ise ikinci sırada yer aldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 84'ü şehirdeki yaşamından memnun olduğunu belirtirken, bu oran küresel ortalamada yüzde 70 olarak kaydedildi. Katılımcıların yüzde 24'ü ise Ras Al Khaimah'ta yaşamaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Dubai'nin yaklaşık bir saat kuzeyinde bulunan şehir, sahilleri ve yürüyüş parkurlarıyla öne çıkıyor. Bölgede lüks turizm yatırımları da artarken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kumarhane tatil köyünün 2027 yılında burada açılması planlanıyor.

AVRUPA'DAN 5 ŞEHİR İLK 10'A GİRDİ

Avrupa şehirleri arasında İspanya'nın üç farklı kenti dikkat çekti. Malaga genel sıralamada üçüncü olurken, Madrid sekizinci, Valencia ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Malaga, mutluluk kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Katılımcıların yüzde 86'sı şehirdeki yaşamından memnun olduğunu belirtirken, yüzde 42'si tamamen mutlu olduğunu söyledi. Ankete katılanların yüzde 51'i ise Malaga'da hayatının geri kalanını geçirmeyi planladığını ifade etti.

Portekiz'in başkenti Lizbon altıncı sırada yer alırken, Hollanda'nın Lahey kenti de ilk 10'a girerek Avrupa listesini tamamladı. Valencia ise yaşam kalitesi kategorisinde üst üste dördüncü kez birinci oldu.

İSTANBUL 30'UNCU SIRADA YER ALDI

Araştırmada Almanya'daki şehirler alt sıralarda yer aldı. Sıralamaya dahil edilen dört Alman kentinin tamamı son 10'a girerken Berlin, 33 şehir arasında son sırada kaldı. Alman şehirlerinin konut, dil ve dijital yaşam kategorilerindeki düşük puanları sıralamayı etkiledi.

İstanbul ise genel listede 30'uncu sırada yer aldı. Şehir, maaşlar, iş güvencesi ve çalışma kültürü başlıklarında düşük performans gösterdi.

İsviçre'nin Zürih kenti 16'ncı sırada bulunurken, yaşam kalitesi kategorisinde öne çıkmasına rağmen yerleşme kolaylığında son sırada yer aldı. Londra ise kişisel finans ve yaşam kalitesi kategorilerinde 31'inci sıraya yerleşti.

2026'DA EXPATLAR İÇİN EN İYİ 10 ŞEHİR

1. Ras Al Khaimah – Birleşik Arap Emirlikleri

2. Meksika Şehri – Meksika

3. Malaga – İspanya

4. Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri

5. Abu Dabi – Birleşik Arap Emirlikleri

6. Lizbon – Portekiz

7. Singapur

8. Madrid – İspanya

9. Valencia – İspanya

10. Lahey – Hollanda

EXPATLAR İÇİN EN KÖTÜ 10 ŞEHİR

24. Milano – İtalya

25. Londra – İngiltere

26. Zürih – İsviçre

27. Hamburg – Almanya

28. Münih – Almanya

29. Toronto – Kanada

30. İstanbul – Türkiye

31. Frankfurt – Almanya

32. New York – ABD

33. Berlin – Almanya