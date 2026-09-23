Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İRAN HEYETİYLE GÖRÜŞTÜLER

Trump, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin bugün İran heyetinden bazı isimlerle bir araya geldiğini belirtti.

‘GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ’

Trump, "Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi" dedi.

‘YA ANLAŞMA YAPACAĞIZ YA DA YOK EDECEĞİZ’

İran'ın neden anlaşma yoluna gitmek istemediğini anlamadığını dile getiren Trump, daha önce yaptığı açıklamalara da atıfta bulunarak, 'Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da bu ülkeyi yok edecekleri' şeklindeki söylemini yineledi.