Türkiye'deki LGBTİ+ bireyleri hedef alan 'Ailem Güvende' operasyonları dünya çapında tepki çekti. Bu tepkilerin en dikkat çeken ise, New York'ta Erdoğan'ın geçeceği rotada beliren Zeki Müren oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra kurulan 19 Mart Platformu aktivistleri, Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında New York'taki Times Meydanı'ndaki dijital reklam panolarına, Türk müziğinin efsane ismi Zeki Müren'in resminin yanında “her zaman burada olacağız” yazılı bir mesaj yerleştirdi.

Grup, yaptığı açıklamada, “Gökkuşağı renkleriyle çevrili Zeki Müren, Türkiye’de LGBTİ+ bireylerin ve haklarını savunanların giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde bir mesaj niteliğinde” dedi.

BM KÜRSÜSÜNDE ERDOĞAN'DAN 'AİLE' VURGUSU

Salı günü BM Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, "İslamofobi, yapay zeka ve gıda güvensizliği" yanı sıra “cinsiyet nötrleştirme politikalarını” da en önemli küresel tehditlerden biri olarak gösterdi.

Erdoğan "bunların çocuklara ve aile kurumuna yönelik bir kuşatma” olduğunu söyledi, "Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkeklerden oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz,” diye konuştu.

Erdoğan, “Türkiye, bazı lobi gruplarının saldırılarına rağmen aileleri ve çocukları korumaya yönelik girişimlerde bulunmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

AİLEM GÜVENDE OPERASYONLARI

Türkiye’de 12 Eylül’de İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında dernek yöneticileri, aktivistler ve çalışanlar gözaltına alındı.

Soruşturmada 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapılırken, Kaos GL ve avukatlardan edinilen bilgilere göre en az 81 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Hevi LGBTİ+, Pozitif-iz, SPoD ve Lambdaistanbul üyeleri yer alıyor. Savcılık sevk gerekçesinde “çocukların üstün yararı”, “aile kurumunun korunması” ve “genel ahlak” ilkelerini öne sürdü.

Derneklerin “Türk aile yapısının mahiyetini zayıflattığını” savunan savcılık, bu yapıların LGBTİ+ olmayı “özendirme, teşvik ve yaygınlaştırma” amacıyla finansman topladığını ve organizasyon düzenlediğini ileri sürdü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.