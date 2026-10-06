Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde kızamık vakalarının endişe verici boyuta ulaşması üzerine valilik harekete geçti. New York Valisi Kathy Hochul, eyalet çapında hızla yayılan salgın karşısında acil durum kararnamesi imzaladı. Valilik ofisinden paylaşılan resmi verilere göre, eyalet genelinde 3 Ekim itibarıyla bu yıl doğrulanmış toplam 108 kızamık vakası tespit edildi. Vakaların 7’sinin New York kent merkezinde, 101’inin ise eyaletin diğer bölgelerinde kümelendiği bildirildi. 4 KASIM'A KADAR GEÇERLİ OLACAK Vali Hochul’un pazartesi günü imzaladığı ve 4 Kasım tarihine kadar yürürlükte kalacağı açıklanan acil durum yetkileri çerçevesinde sağlık sistemine olağanüstü esneklikler getirildi. Alınan yeni kararlar kapsamında; kayıtlı hemşirelere doktor onayı beklemeden şüpheli vakalara kızamık testi talep etme imkanı tanınırken, eczacılara da 2 yaşından itibaren çocuklara kızamık aşısı uygulama yetkisi verildi. Eyalet sağlık yetkilileri, salgının daha geniş kitlelere yayılmaması amacıyla aşılama oranlarını artırmak için ek tedbirlerin devreye sokulabileceğini vurguladı.

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