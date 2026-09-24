Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ABD’nin New York kentinde düzenlenirken, şehrin en meşhur noktalarından Times Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya barışı ve adalet mesajları yayınlandı. Ayrıca 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) da tanıtımı LED kamyonetler ve meydandaki binalar üzerinden yapıldı.

Türkiye’nin çevre, iklim, barış ve adalet alanlarındaki mesajları, kiralama ücreti oldukça yüksek olan ekranlarda verildi.

Kamyonetlerde “Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez” mesajı gösterildi.

‘İSTANBUL İLHAM VERİR’

Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür”, “Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir” ve “Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez” mesajları gösterildi.

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri anlatıldı.

Dev ekranlarda ayrıca Türkiye’nin ve İstanbul’un medeniyetlere ev sahipliği yaptığı vurgulanan tanıtım mesajları yer aldı. Bu kapsamda “Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin nefes aldığı yer: İstanbul”, “Times Meydanı, zamanın ötesinde Türkiye ile buluşuyor” ve “New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz” şeklindeki mesajlar ekranlarda gösterildi.