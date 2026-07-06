ABD'nin New York kentinde sekiz yolcu taşıyan tek motorlu küçük bir deniz uçağı, şehrin ortasındaki nehre çakıldı.

New York Şehri İtfaiye Departman sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre olay, 5 Temmuz Pazar günü öğlen saatlerinde Manhattan adasını Brooklyn ve Queens'ten ayıran nehir üzerinde meydana geldi.

Federal Havacılık İdaresi tarafından "Kodiak 100" tipi olduğu belirlenen deniz uçağının, East 23rd Street ve Franklin D. Roosevelt East River Drive yakınlarındaki Skyport deniz uçağı terminali civarında suya düştüğü ve kaza nedeniyle uçağın kanat dikmesinin kırıldığı bildirildi.

Uçak kazası kameralara yansıdı. Uçağın denize çakıldığı anlar ve o esnada yolcuların yaşadığı dehşet kameralara yansıdı.

Olay yerine intikal eden itfaye ekipleri, uçakta bulunan sekiz kişiyi tahliye etti. Sözcü, tahliye edilenler arasında hafif yaralanan iki yolcunun tıbbi müdahaleyi reddettiğini belirtti.

NBC 4 New York tarafından paylaşılan kaza sonrası görüntülerde, uçağın suyun içinde bir tarafa yatık halde, arama kurtarma botunun yanında durduğu görüldü.

İtfaiye departmanı, uçağın su üzerinde dik kaldığını ve rıhtıma doğru çekildiğini açıkladı. Havacılık İdaresi mülkiyet kayıtlarına göre 2025 yılında üretilen ve sahibi henüz kamuoyuna açıklanmayan uçakla ilgili olarak Havacılık İdaresi tarafından resmi inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin New York Polis Departmanı'nın (NYPD) da görüşünün talep edildiği belirtildi.