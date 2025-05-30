Elon Musk’ın ABD siyasetinde Donald Trump’ın en yakın müttefiklerinden biri haline geldiği dönemde, bilinenden çok daha yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

The New York Times'ın haberine göre Musk, Trump’a yaklaşık 275 milyon dolarlık bağışta bulunduğu ve mitinglerde ön saflarda yer aldığı sırada, ketamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucuları düzenli olarak kullanıyordu.

TOPLANTILARA KULLANIP GELİYORDU

Musk, ketamin kullanımının mesanesini etkilediğini açıkça dile getirmişti. Ketaminin bu tür yan etkileri uzun süreli kullanımlardan sonra kendisini gösterdiği biliniyor.

Musk'ın yanında taşıdığı ilaç kutusu da dikkat çekti. En az 20 tablet ketamin görülen bu kutuda, dikkat bozukluğu tedavisinde kullanılan ancak bu durumdan müzdarip olmayan kişilerin uyarıcı madde olarak kullandığı Adderall'in de bulunduğu belirtildi.

New York Times'ın haberine göreMusk, ekstazi ve halüsinojen mantar da alıyordu. Bunları ABD içinde ve dışında düzenlenen özel toplantılarda kullandığı bildirildi.

HAREKETLERİ DAHA DA GARİPLEŞTİ

Musk'ın uyuşturucu kullanımını arttırdığı bu dönemde, kamuoyuna açık etkinliklerdeki davranışları ise giderek daha garip hale geldi.

Nazi selamını andıran jestleri, kabine üyelerine hakaretleri ve anlaşılması zor açıklamaları, bu dönemde gündeme gelen davranışlarından sadece bazılarıydı.

Aynı zamanda kopmakta olan aile ilişkileri de sosyal medyaya büyük oranda yansıdı. Çocuklarını görme hakkı için eski eşleriyle sık sık tartışıyordu.

Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes, oğulları X’in Musk tarafından bir propaganda aracı olarak kullanılması nedeniyle sağlığından endişe ettiğini yakın çevresine aktarmıştı.

AZ DİYOR, ÇOK ALIYOR

Musk ketamin kullandığını daha önce kabul etmişti. Mart 2024’te verdiği röportajda, her iki haftada bir “küçük doz” aldığını, bunun reçeteli olduğunu söyledi.

Musk, “Fazla ketamin kullanırsanız iş yapamazsınız, benimse çok işim var,” dedi. Ancak The New York Times’a konuşan tanıklar, onun ketamini sık sık, zaman zaman her gün aldığını ve başka uyuşturucularla karıştırdığını belirtiyor.

İlacın bağımlılık yapıcı etkileri ve mesane sorunları gibi ciddi riskleri var. Aktör Matthew Perry’nin aşırı ketamin kullanımından dolayı oaln ölümünün ardından bu riskler kamuoyunda daha fazla tartışılır hale geldi.

DOSTLARI BİR BİR TERK ETTİ

Bazı eski arkadaşları, Musk’ın hem çevresi hem de kendi çocukları üzerindeki etkilerinden rahatsızlık duymaya başladı.

Bilim insanı Philip Low, onun Nazi selamına benzetilen hareketini kınadı. Açıklamasında, “Bu davranışlarına artık sempati duymuyorum,” dedi.

Bir başka eski dostu Sam Harris ise onun yalanları teşvik ettiğini ve ahlaki algısını kaybettiğini yazdı.

Musk’ın ketaminle kurduğu ilişki, bu dostlukların bitişinin arkasındaki sebeplerden sadece biri gibi görünüyor.