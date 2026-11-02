Çorum FK yönetiminde Asbaşkan olarak görev yapan iş insanı Turhan Mildon, yönetim kurulundan ayrılma kararı aldı. Mildon’un istifası kulüpte sürpriz olarak karşılandı. TRUMP’IN ESKİ DANIŞMANIYLA EVLİLİĞİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ Spor dünyasının yanı sıra magazin ve cemiyet hayatında da tanınan Turhan Mildon, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Alina Habba ile yaptığı evlilikle ulusal gündemde geniş yankı uyandırmıştı. NEW YORK TIMES'IN ARAŞTIRMASI DİKKAT ÇEKTİ The New York Times'ın Turhan Mildon'ın geçmişine yönelik araştırması, iş insanının hayatı ve faaliyetleriyle ilgili dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. TRUMP'IN YAKIN ÇEVRESİNDE GERİLİM TIRMANDI Alina Habba Mildon'ın iddialarını birkaç hafta önce dinleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, yardımcılarına Richard Grenell hakkındaki suçlamaların araştırılması yönünde talimat verdiği belirtildi. Eski Venezuela özel temsilcisi ve Kennedy Center Başkanı Grenell'e yönelik bu girişim, Trump'ın yakın çevresindeki nüfuz mücadelesini ve siyasi bağlantılar üzerinden kazanç elde etme çabalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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