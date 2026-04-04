The New York Times gazetesinin cuma günkü kağıt baskısında NATO'nun ismi yanlış yazılınca dünyaca ünlü gazete ABD BAşkanı Donald Trump'ın diline düştü.

Türkiye, ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu Batı ülkeleri ittifakının adı olan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization) yerine Kuzey Amerika Antlaşması Örgütü (North America Treat Organization) ifadesi kullanıldı.

Bu büyük hata X platformu kullanıcıları arasında hızla yayıldı. İnternet kullanıcıları şaşkınlık yaşadı. Birçok kişi yaşanan bu durumu utanç verici olarak nitelendirdi. Bazı kullanıcılar başlığın gerçek olup olmadığını sorgulama gereği duydu.

Eleştirmenler arasında ABD Başkanı Donald Trump da yer aldı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinen "en sevdiğiniz Başkan’ı, yani BENİ hedef alan sürekli ‘yalan haber’ saldırıları nedeniyle tüm güvenilirliğini yitirmiş ve tirajı dibe vurmuş olan New York Times, ciddi şekilde zayıflamış ve tamamen güvenilmez ‘ortağımız' NATO’dan ‘Kuzey Amerika Antlaşması Örgütü’ olarak bahsetmiştir" diye yazdı.

NYT'yi düzelten Trump "Doğru adı ise “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü”dür – çok ilginç bir hata! NYT’deki işe alım ve eğitim standartları çok düşmüş durumda. “BASINA UYGUN HABERLER”i geri getirin!" diye yazdı.

Times iletişim ekibi sosyal medyadaki yoğun eleştirilere resmi bir açıklama yaparak yanıt verdi ve Gazetenin cumartesi günkü baskısında ayrıntılı bir düzeltme yayımlanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada "ittifakıon asıl isminin 'Kuzey Atlantik ittifakı' olduğu özellikle vurgulandı ve hatanın Başkan Trump'ın ittifaktan ayrılma tehditlerine dair hazırlanan bir haberde geçtiği belirtildi. Düzeltme metni kağıt baskının düzeltmeler bölümünde yer alacağı duyuruldu.