Avustralya ve Paraguay'a yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımımız, dünyada da gündem oldu... Birçok otoritenin olumlu anlamda sürpriz yaparak turnuvada ileri noktalara ulaşacağını öngördüğü Ay-Yıldızlılar, henüz gruptaki son maçına dahi çıkmadan; Haiti'nin arkasında kupadan elenen ikinci takım oldu.

"TARİHİN EN BÜYÜK BİLET İSRAFI"

New York Times yazarları Phil Hay ve Liam Tharme de A Millilerin bu başarısızlığını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. İkili, Milliler için ağır eleştirilerde bulundu... Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

"Gerçeklerle yüzleşme zamanı... Bir daha Türkiye'yi asla Dünya Kupası'nda sürpriz aday olarak görmemeliyiz. 2002'de yarı finale çıktılar ama bu biraz Miami Dolphins'in 1973'te büyük bir takım olduğunu söylemek gibi... Türkiye, 9. günde 2026 Dünya Kupası'ndan elendi. Bu, tarihteki en büyük uçak bileti israfı oldu...

"HİÇBİR BAHANELERİ YOK"

Türkiye'nin başarı umuduna neden bu kadar kapıldığımızı anlayamıyorum. Çoğu zaman finallere bile kalamıyorlar. Bu sadece üçüncü katılımlarıydı ancak Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve diğer yetenekli oyunculara sahipler. Bu yüzden bu kadar kötü olmalarının herhangi bir bahanesi yok.

Türkiye'nin elenmesini özetleyecek en iyi yolu arıyordum ve muhtemelen şöyle: Kupada Haiti'den tam iki buçuk saat daha fazla direndiler. Haiti'de futbol kültürü daha yeni yeni oluşuyor. Çığır açıyorlardı... Türkiye'nin macerası onların altında gömülmeli. 'Boğaz'dan gelen çocukların bir şansı olabileceğini düşünen ben de dahil tüm o aptalların onuru burada yatıyor.

"60 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ"

Türkiye'nin içler acısı kötü performansını şuradan da görebiliriz: Avustralya ve Paraguay maçlarında toplam 62 şut çekmelerine rağmen gol atamadılar. 1966'da istatistikçiler kayıt tutmaya başladıklarından beri, iki maçlık bir süreçte bu kadar şut çekip gol atamayan başka bir takım kaydı bulunmuyor.

"GOLF OYNASALAR DAHA İYİYDİ"

Golf oynasalar daha iyi olurdu. Uzun mesafeden yapılan vuruşların çokluğu gülünç bir tür bilgisizlik ya da tam bir panik göstergesi. Bu adamlarla ava giderseniz, kesinlikle arkalarında durun. Türkiye'nin yıldız oyuncusu ve Real Madrid'in zarif orta saha oyuncusu Arda Güler, adeta keman bölümü barda olan bir orkestranın şefi gibiydi.

Topu kaleye gönderen veya başka türlü sonuçsuz kalan 11 şutun sorumlusu oydu. Etrafındaki diğer oyuncular da kaleye önemli sayıda şut çekti. Kenan Yıldız 12 ve Hakan Çalhanoğlu 11 şutla şansını denedi."