New York Times Company, film puanlama ve yorum platformu Letterboxd'u satın almak için özel görüşmelere başladı. 30 milyon kullanıcısı bulunan platform için yaklaşık 330 milyon dolarlık satın alma bedeli konuşuluyor.

Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil. Taraflar da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

BEDEL, BEKLENEN KAZANCIN 20 KATINDAN FAZLA

2011 yılında kurulan Letterboxd, kullanıcıların filmleri puanlamasına, yorum yazmasına, kişisel izleme listeleri oluşturmasına ve yeni yapımlar keşfetmesine olanak tanıyor.

Platformun 2026 yılında yaklaşık 15 milyon dolar kazanç elde etmesi bekleniyor. Görüşmelerde değerlendirilen satın alma bedeli, bu tahminin 20 katından fazlasına karşılık geliyor.

Letterboxd'un ana şirketi, satış süreci için yatırım bankası LionTree ile çalışıyordu. Kurucu ortaklar Matthew Buchanan ve Karl von Randow'un olası satış sonrasında yönetimde kalması da değerlendirilen seçenekler arasında.

A24 VE SONY DE İLGİLENDİ

Platformu satın almak isteyen şirketler arasında A24 ve Sony de bulunuyordu. Haberde kaynaklara dayandırılan bilgiye göre A24, kuruculara platformun bağımsızlığını koruma ve mevcut iş modelini sürdürme konusunda güvence verdi. Ancak satın alma bedelinin yükselmesiyle şirketin yarışta geride kaldığı belirtildi.

2027 SONU İÇİN 15 MİLYON ABONE HEDEFİ

New York Times Company, haber yayıncılığının yanı sıra farklı dijital hizmetlerle kullanıcı kitlesini genişletmeyi hedefliyor. Şirket daha önce spor platformu The Athletic, ürün tavsiye sitesi Wirecutter ve kelime oyunu Wordle'ı bünyesine katmıştı.

13,8 milyon abonesi bulunan şirket, 2027 yılı sonuna kadar toplam abone sayısını 15 milyona çıkarmayı amaçlıyor. Letterboxd'un geniş kullanıcı kitlesinin bu hedefe katkı sağlaması bekleniyor.