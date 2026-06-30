ABD'nin New York kentinde yaşayan Cassandra Tresl ve Alex Nieman çifti, radikal bir kararla İtalya’ya yerleşti. Ziare'nin aktardığı bilgilere göre, teknoloji ve perakende sektöründeki işlerini bırakan çift, İtalya'nın Abruzzo bölgesinde, Roma'ya yaklaşık üç saat mesafedeki küçük bir kasabadan 11 bin 500 euroya iki katlı bir ev satın aldı.

KIRSAL BİR YAŞAMA GEÇİŞ YAPTILAR

2019 yılında Avrupa'ya taşınma kararı alan ve ilk olarak Çekya'da yaşayan çiftin 2020 yılında bir kız çocukları dünyaya geldi. Daha sonra İtalya'nın kırsal bir bölgesine yerleşen aile, burada ABD'deki yüksek yaşam maliyetlerinden ve yoğun iş temposundan uzak bir düzen kurduğunu belirtti.

FİNANSAL BASKILARI AZALDI

Satın aldıkları konutun detaylarını paylaşan Cassandra Tresl, 100 metrekareden biraz daha küçük olan iki katlı evin iki yatak odası, bodrum katında bir odası ve çatı katı bulunduğunu ifade etti. Tresl, evin satın alma bedeline ek olarak tadilat işlemleri için de yaklaşık 15 bin euro harcadıklarını açıkladı.

Bölgedeki düşük yaşam maliyetleri sayesinde finansal baskının azaldığını belirten Tresl, ABD'deki uzaktan yürüttüğü teknoloji işinden istifa ettiğini, şu an İtalyan bir turizm şirketi için daha düşük bir gelirle pazarlama ve içerik üreticiliği yaptığını aktardı.