New York'un 1321 Flatbush Caddesi'nde bulunan üç katlı bir bina yan taraftaki inşaat alanının inşaat çukuruna çöktü.

Çökme sonucu yerle bir olan 3 katlı binada en az 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yan yana olan 1323 No'lu binanında güney duvarı tamamen çöktü. Binanın yarısı tamamen açık kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları hala sürüyür. Bazı kişilerin yıkıntılar altında kaldığı bildirildi. Enkazdan kazazedeler çıkartılıyor.

ENKAZ ALANINDA MUCİZE YAŞANDI

Korkunç olayda bir mucize de yaşandı. İşinden evine dönen bir adam, çökme anında binada bulunan 6 aylık eşinin enkaz altında olduğunu öğrendiğinde dehşete düştü.

Endişeden ağlamaya başlayan adama acil durum ekipleri destek çıktı. Birkaç saat sonra 6 aylık hamile kadın, enkazdan tek bir çizik bile almadan çıkartıldı.

Sevinçten dizleri çözülen adam, itfaiye personeline sarıldı. Basına konuşan koca "çok mutluyum. Çok mutluyum. Eşim 6 aylık hamile. Çok mutluyum" diye cevap verdi.

ÇÖKEN BİNANIN SAKİNLERİ TESİSE ALINDI

Şehir yönetimi, çökme nedeniyle yerinden edilen ve hastaneye kaldırılmayan kişiler için Flatbush Kamu Merkezi'nde ruh sağlığı hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli imkanları kullanıma sundu.

Amerikan Kızılhaçı çarşamba gecesi Flatbush Kamu Merkezi'nde evsiz kalan sakinlerin kaydını alırken, şehrin binalardan sorumlu komiserinin de sakinlerle görüşmek üzere tesise girdiği görüldü.