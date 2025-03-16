İngiltere Lig Kupası Finali'nde Liverpool ile Newcastle United, karşı karşıya geldi.
Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Newcastle United 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
DEVREYE GOLLE GİRDİ
Newcastle United, 45+1. dakikada Dan Burn'un golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 52. dakikada sahneye çıkan Alexander Isak, skoru 2-0'a taşıdı ve Liverpool için işleri mucizelere bıraktı.
Liverpool etkisiz bir oyun sergilediği mücadeledeki tek golünü 90+4'te Federico Chiesa'nın ayağından buldu.
İLKİ BAŞARDI
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, bu sonuçla birlikte tarihinde ilk kez Lig Kupası'nı kazandı. Newcastle United, müzesindeki son kupayı tam 70 yıl önce 1955'te kaldırmıştı.