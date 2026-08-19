Newcastle United, Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Ousmane Diabaté ile anlaşmaya vardı. İngiliz kulübü, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için gerekli adımları tamamladı.

Gineli futbolcu, transfer döneminde Avrupa'nın önde gelen üç farklı kulübünden resmi teklif aldı. Diabaté, bu teklifleri geride bırakarak Newcastle United'ın sunduğu projeyi tercih etti.

İki kulüp arasında varılan anlaşma kapsamında Diabaté, Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymeye devam edecek. Oyuncunun, Başkent ekibindeki performansı sayesinde dikkatleri üzerine çektiği belirtildi. Gelişimini sürdürmesi amacıyla bu yola devam edeceği kaydedildi.