Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço geçen yıl ameliyat olmuş ve hayranlarını korkutmuştu.

O süreçte en büyük desteği eşi Burcu Alço'dan aldığını belirten 74 yaşındaki oyuncu geçen günlerde eşinin daima yanında olduğunu dile getirerek vasiyetini açıklamıştı.

"NEYİM VARSA EŞİME KALACAK"

Nuri Alço, "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" demişti.



Önceki akşam ise bir iftar yemeğinde görüntülenen Alço, vasiyetinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Alço, "O yanlış anlaşıldı herhalde. Eşimin benim mal varlığına ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok. İş durumu da gayet iyi" dedi.